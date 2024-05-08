AI伺服器夯 技嘉、英業達帶勁

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隨著AI GPU供應持續好轉，技嘉、英業達旗下AI伺服器出貨動能增溫，拉抬其4月營收雙雙站高，並分別刷新單月，及同期新高的成績。兩業者對於今年AI伺服器業務的強勁成長皆樂觀，亦將為兩業者各自營運挹注關鍵動能。雙方也將於下周陸續端出第一季財報數字。

技嘉繼3月合併營收首度突破兩百億元大關後，4月再向上揚升，以月增逾17.6％力道站上285.24億元，再度創下單月新高，年增幅高達290.54％，規模已與去年上半年之前、少有百億元以上的月營收，不在同一個水平線上。

技嘉累計前四月合併營收836.76億元，翻倍年增136.7％，更已超越疫情前其單年度的營收表現。

英業達4月亦有年、月雙增表現，合併營收站回五字頭、達510.48億元，寫下近22個月以來單月新高，亦是歷年同期高點。累計其今年前四個月合併營收達1,815.54億元、年增15.6％，續站同期新高。

兩業者目前皆以輝達的H100系列AI伺服器為出貨主力，產品的高單價大幅推助兩台廠營收規模放大，同時隨著AI GPU供貨逐步緩解，訂單滿手的兩業者，第二季AI伺服器出貨動能增溫可期。

英業達除有美系大型CSP（雲端服務供應商）及品牌客戶對AI伺服器需求穩健，先前受美國高階晶片出口限令影響的中系CSP客戶，目前針對輝達後來改以特規版H20取代的AI伺服器，亦有拉貨動能浮現，加上通用型伺服器市場需求仍見緩步回溫，皆為其整體伺服器業務挹注利多。

在筆電業務方面，英業達第一季出貨450萬台，已較去年同期回升、並和去年第四季相當，4月雖因前一波季底拉貨效應，緩降至150萬台，但英業達預估，第二季將可拚維穩首季出貨水準，下半年動能較上半年好。

技嘉在消費性的板卡、筆電等業務，亦在電競需求及PC產業回歸常態季節性周期下走穩，市場法人則多關注其AI伺服器及在液冷散熱解決方案之布局。