併購挹注 文曄估Q2營收雙增

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文曄近七季營運概況

IC通路商文曄董事長鄭文宗7日法說會上表示，全球半導體需求尚未明顯回溫，唯獨AI產業帶動的資料中心及伺服器表現最為亮眼，未來成長性可以期待，在併購Future的帶動，第二季營收將雙成長，每股稅後純益（EPS）預估中位數約1.59元，優於第一季。

文曄第一季合併營收1,926億元，季增2％及年增60％，合併營業利益約26.1億元，季增36％與年增32％，稅後純益15.9億元，EPS 1.57元。

文曄展望第二季，基於1美元兌換新台幣32.3元假設，合併營收預估中位數為2,430億元，年增107％，季增26％，呈現雙成長，合併營業利益預估中位數約42.6億元，年增109％，稅後純益中位數約20.2億元，年增191％，季增27％，EPS預估中位數約1.59元（扣除特別股股息），略高於第一季。

文曄第一季的產品應用別上，以資料中心及伺服器表現最為亮眼，就營收金額計算，是季增44％及年增297％，與汽車電子一樣呈現雙增，不過汽車電子的成長幅度較小，約季增1％及年增49％；其餘工業與儀器、通訊、消費性、電腦及周邊及手機在第一季則呈現季減，分別為-5％、-3％、10％、-5％及-33％，但通訊則是年增48％。

鄭文宗解釋，整體通訊市場疲弱，不過因AI發展熱絡，通訊基礎建設對傳輸需求高，旗下的400G、800G產品出貨大幅成長。

汽車電子部分，歐美市場仍處於庫存調整，亞洲市場則是持續成長，長期而言，汽車對半導體的成長趨勢不會改變，今年文曄的汽車電子持續成長；至於電腦、消費性電子則平淡，下半年期待有季節性需求。

鄭文宗表示，文曄的資料中心及伺服器占營收比重40.8％，是第一大，比去年同期16.5％及去年第四季28.8％，呈現大幅度增加，看好資料中心的成長性是可以期待。

鄭文宗表示，4月2日完成併購的Future是以歐美市場為主，因此工業用產品比例高，已從去年第三季開始進入庫存調整周期，依據亞洲區傳統的庫存調整周期四到六季來推算，今年底前Future的庫存將調整完畢。