記憶體合約價 Q2同步上修

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記憶體價格紅不讓，TrendForce最新預估，第二季DRAM合約價季漲幅，將上修至13％～18％；NAND Flash合約價季漲幅，同步上修至約15％～20％。全線產品僅eMMC／UFS價格漲幅較小，約10％。

在4月3日地震前，TrendForce預估，第二季DRAM合約價季漲幅約3％～8％；NAND Flash為13％～18％，相較第一季漲幅收斂。

TrendForce指出，當時從合約價先行指標的現貨價格就可看出，現貨價已連續走弱，上漲動能低落、交易量降低等情況。

究其原因，主要是除了AI以外的終端需求不振，尤其筆電、智慧型手機的需求尚未有復甦跡象，買方在手庫存逐漸增高，又以PC OEM為最。

同時，DRAM及NAND Flash至今已分別續漲二～三個季度，買方再接受大幅漲價的意願消退。

但在4月3日七級地震後，市場零星傳出，有PC OEM供應商出於特殊考量，接受高昂的DRAM及NAND Flash合約價漲幅，但僅是零星成交案件。

至4月下旬，相關業者陸續完成新一輪合約價議價後，漲幅較原先預期擴大，TrendForce因而上修第二季DRAM、NAND Flash合約價漲幅預測，除了反映買方欲支撐在手庫存的價值，更包含供需兩端對AI市場展望的考量。

TrendForce表示，由於原廠擔憂後續有HBM產能排擠效應，以三星（Samsung）來看，HBM3e產品採用1alpha製程節點，至2024年底將占用1alpha製程產能約六成，進一步排擠DDR5供給量，尤其以第三季HBM3e生產即將放量的時間點影響最大。

經評估後，買方轉而願意第二季提前備貨，因應第三季起可能出現HBM供應短缺。

同時，隨著節能成為AI推論伺服器（AI Inference Server）優先考量，北美雲端服務業者（CSP）擴大採用QLC Enterprise SSD作為存儲的解決方案，帶動QLC Enterprise SSD需求，並加速部分供應商的庫存去化，推動部分供應商出現惜售心態。

值得注意的是，受限於消費性產品需求復甦情況不明朗，原廠普遍對於非HBM晶圓產能的資本支出趨於保守，尤其是價格處於損益平衡點的NAND Flash，致NAND Flash供給仍小於需求。