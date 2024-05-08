營業費用激增 康舒首季小虧

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康舒因完成收購OmniOn（立卬、原ABB Power Conversion），營業費用激增，加上今年首季所得稅費用勁揚，拖累今年首季每股稅後淨損0.1元，基於業務規劃考量，7日宣布出脫旗下子公司匯旭電力全數股權，估暫無處分利益（或損失）。

康舒因完成收購OmniOn，推升營收自去年7月起飛，今年首季營收71.85億元，大幅超前去年同期的50.21億元，呈年增43.1％，連帶毛利率同步揚升至23.46％，較前年同期躍升5.32個百分點。

惟康舒首季營業費用激增達17.43億元，較去年同期的8.79億元幾近倍增，連帶侵蝕掉營業利益，致本業由盈轉虧，呈營業淨損5,803萬元，雖有營業外收入7,913萬元神救援，致今年首季稅前純益2,109萬元仍優於去年同期1,498萬元，但受限今年首季所得稅費用大增，稅後純益仍陷入虧損，歸屬於母公司業主淨損8,142萬元，換算每股稅後淨損0.1元，等於連兩季繳出赤字財報。

針對首季營運陷虧，康舒表示，原因包括受產業淡季、連續假期等季節性因素影響，此外，客戶持續調節庫存、公司產品組合處於調整期、併購交易中的無形資產衍生稅賦較高、5G建置延後導致營收成長放緩，都有所影響，惟針對併購交易中的無形資產衍生的稅賦較高部分，康舒亦承諾後續會做租稅規劃的改善。

康舒7日也宣布以每單位價格約10元處分旗下子公司匯旭電力全數股權，總股數達3萬張，交易金額約3億元。

匯旭電力目前每股淨值約當10.03元，與康舒出售匯旭電力的價位相當，估目前暫無處分利益（或損失），惟康舒仍表示，處分利益仍須視實際交割金額及會計師查核數為準。