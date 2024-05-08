多頭來了！裕民飆出最旺Q1 盤點散裝3利多

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

裕民看好2024散裝航運

遠東集團旗下裕民航運看多今年散裝市況，預估在大陸、印度雙引擎熱轉下，將帶動鋼鐵需求、亞太地區運輸成長，加上今年散裝船舶總運力成長僅2.9％，目前新船訂單占現有船比率達歷史低檔，都有助推散裝船舶運價。

波羅的海乾散貨運價指數（BDI）7日最新報價大漲207點至2,083點，達今年來單日最大漲幅，連五日走揚，其中海岬型船大漲4,698美元或21.19％，日租金攀升至26,864美元，巴拿馬型船也上漲593美元至17,545美元。

今年散裝多頭行情已反映在裕民首季財報，單季營收38.45億元，年增34.6％，受惠BDI指數大漲，裕民首季稅後純益9.88億元，季增12％、年增99.9％，每股稅後純益（EPS）達1.17元，創逾10年同期高。

裕民表示，第一季得利三項強勁需求，一是氣候異常、南美降雨緩和，巴西鐵礦砂出口量年增12％，激勵海岬型船舶運價上揚，第一季平均運價24,286美元、年增166％，創2010年以來高峰。

再者，隨著經濟復甦、電動車銷量增加、AI人工智慧發展，大陸電力需求持續上升，第一季煤炭進口量年增13.8％；三是國際地緣政治局勢持續緊張，影響航運供應鏈，原為淡季的第一季卻表現亮眼。

第二季進入南美穀物運輸旺季，中小型船運價可望展開另一波漲勢。根據Clarksons預估，今年乾散貨貿易延噸海浬成長2.6％；世界鋼鐵協會預測，今年全球鋼鐵需求成長率1.7％、達1,793百萬噸；國際貨幣基金（IMF）預估，今年大陸經濟有望增長4.6％，這些強勁需求令未來散裝航運市場看多。

Clarksons估計今年散裝船舶總運力成長2.9％，目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅8.8％，加上船廠塢期被貨櫃船訂單塞滿，散裝新船從下單到交船平均需等待3.5年，船舶運力低位數增長，有助推升散裝船運價。

裕民今年預計投入4艘新船挹注營收，現有68艘船舶中，有91％船舶符合營運碳強度（CII）指標，不需減速航行具競爭力，可望為今年獲利提供動能。