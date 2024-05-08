捷迅砸3.5億併購 跨足生鮮物流

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

物流業者捷迅董事會7日通過去年度盈餘分配案，擬配發現金股息5元，以7日收盤價87.6元計，殖利率達5.71％；迅捷董事會同時通過擬於今年底前砸下一個資本額，約當3.5億元，完成收購專營美國出口生鮮食品到亞洲及台灣等地的美商物流業者，並在美設置保稅倉，跨足高毛利的生鮮物流業務。

捷迅第一季營收9.79億元、年增20.44％，稅後純益0.47億元、年減22.67％，EPS為1.35元。迅捷自結4月營收4.06億元，月增26.42％、年增75.63％，前四月營收13.85億元、年增32.66％。

捷迅過去三年共大賺3個資本額，今年受惠新增國際知名客戶群，樂觀預估業績將不亞於疫情期間的暢旺度，尤其在美國地區的進展受矚目，包括併購美商物流同業、在美國德州購入近13萬英呎保稅倉預計明年首季完工。

捷迅深耕美國逾27年，營業據點遍布紐約、洛杉磯、舊金山、達拉斯、芝加哥等地，此次併購案增加位於西雅圖的營運據點，將擴大服務項目，並將在原有電子業族群客戶之外，新增不同產品領域的新客戶群，邁向全方位整合型物流業者。

捷迅在美國德州購入近13萬英呎保稅倉，近日完成當地審核資料申請，規劃設置為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，此保稅倉最大可容納高達近1,000個40呎貨櫃、2萬個棧板的儲位空間。