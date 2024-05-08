台電強韌電網計畫加持 宏泰、大山4月營收 同期新高

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台電強韌電網計畫挹注，宏泰、大山等線纜廠4月營收均改寫同期新高，華新4月合併營收月增、年減，但前四月合併營收仍創同期第七高。線纜業去年接獲台電強韌電網計畫標案，今年陸續出貨，看好第二季營運優於第一季。

華新4月合併營收152.24億元，月增0.15％、年減6.31％；前四月合併營收557.64億元，年減16.68％。

華新日前法說會預告，華新不銹鋼事業需求回溫，訂單能見度增加，價格亦逐步跟上；不銹鋼第二季整體表現將優於第一季。資源事業因大陸不銹鋼市場需求增加，預計整體用鎳需求提升，鎳生鐵價格仍待觀察；冰鎳價格預期將隨著倫敦金屬交易中心鎳價回升，資源事業第二季表現將優於第一季。農曆年後，高科技與傳產建廠陸續啟動，房地產建案銷量回升，民間電力線纜市場需求趨升，台電強韌電網計畫持續出貨，電線電纜第二季表現預估優於第一季。

宏泰雖停產銅箔基板，線纜事業憑藉台電強韌電網計畫釋單的挹注，今年營收不減反增，自結4月合併營收6.77億元、年增57.14％，改寫同期新高；前四月合併營收21.35億元、年增19.22％，創同期第四高。宏泰表示，銅價及原物料上漲，配合客戶交期落點，高壓電纜出貨量增加，推升今年營收表現。

大山目前電力線纜銷售以台電為主，受惠交貨量增，大山4月合併營收5.79億元、年增86.59％；前四月合併營收18.81億元、年增36.55％，單月與累計營收均改寫同期新高。