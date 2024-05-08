薪資中位數成長 技術維修、餐旅美容領跑

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2024年薪資中位數排行

缺工缺人力問題持續籠罩，市場對於技職體系人才需求越來越大。104人力銀行統計，近五年行業薪資中位數成長幅度中，在民生消費大爆發與專業人才短缺影響下，技術維修與餐旅美容兩大類別增幅約20％，領跑各行業。

104人力銀行7日公布調查，近五年台灣各職類薪資中位數增幅為17.6％，其中包括操作／技術維修、餐飲／旅遊／美容美髮、客服／門市／業務／貿易等職類的薪資中位數增幅超越平均。

104人力銀行指出，操作/技術維修、餐飲/旅遊/美容美髮兩大職類2024年薪資中位數3.6萬元，近五年增幅20％領跑各職類。在操作與維修職業方面，近年專業技術相關人才越來越稀缺，許多行業尋覓不得人力；而餐旅美容則受益於民生消費業近年大爆發，產業營收提升進而帶動從業人員薪資。

再細分其中職業，近五年薪資中位數以汽車／機車技術維修人員、銑床人員、西餐廚師增幅逾25％最多。104人力銀行表示，就算在當前AI浪潮下，操作／技術維修的專業技術、餐飲／旅遊／美容美髮類與人互動的人情味，展現出難被取代性，未來薪水持續墊高可期。

上述現象反映技職體系人才正受到市場追捧的趨勢，在當前缺工衝擊下，許多企業也願意捧上高薪向大專院校以下徵才。台積電慈善基金會與104人力銀行將在5月下旬舉辦高中職人才博覽會，便有不少企業展現出對相關人才的興趣，如長華科技CNC車／銑床技術員月薪開出4.5萬元、高都汽車引擎技術員月薪則上看5萬元。

此外，客服／門市／業務／貿易職類2024年薪資中位數3.8萬元，近五年增幅也達到18.8％。單純看薪資中位數規模，2024年最高的是資訊軟體系統類，達到5.6萬元；研發類以5.5萬元緊追在後；第三則是經營／人資類4.8萬元。