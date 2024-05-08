南科三區 房價五年勁漲逾7成

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南科三城鎮善化、新市、安定，房價五年大漲70％到88％，其中善化區中心大樓預售每坪價上看4字頭，最快明年加入推案的南科特定區F區和G區，每坪45萬元起跳，複製竹科發展經驗。

閤冠建設總經理蘇守品7日在新案公開記者會表示，善化區是台南科學園區週遭環繞的三個行政區之一，因科技產業的需求效應，目前在善化市中心預售的10多個建案，平均售價約達每坪40萬元。

根據永慶房屋統計，環繞台南科學園區的安定、新市、善化等三區，中古屋房價從2019年到2023年，漲幅分別達88.2％、80.7％、68.7％，比台南市區整體的平均漲幅47.4％，高出許多。

蘇守品指出，這是科學園區的產業效應，未來南科周遭房價也將複製竹科模式，特別是善化區，在南科特定區的F區和G區，共有100.13公頃的商業用地和住宅用地，將是善化房市未來的主力引擎。

他說，南科特定區的F區和G區的土地，目前正在進行點交、分配程序，土地價格每成交價大約50萬元，比目前善化市中心的每坪40多萬元還高，甚至已有地主喊價到每坪110萬元，因此，建商最快今年下半年進場推案之後，作為台南科學園區門戶之一的F區和G區，房價將從每坪45萬元起跳。

蘇守品指出，閤冠建設去年在善化市區推出第一期的「閤冠晶硯」大樓住宅，每坪成交價介於36萬到41萬元，近日續推二期的「閤冠晶綻」8樓華廈，每坪開價35萬元。