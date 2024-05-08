百貨三雄 端午預購戰開打

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百貨母親節促銷檔期還沒走完，各家已迫不及待端出端午節禮盒推預購，新光三越、遠百、遠東SOGO等業者均祭出逾百款名粽禮盒、進口甜點伴手禮與酒款等，其中新光三越嚴選109款來自台灣各地名粽與世界各國的美食好禮，包括國宴主廚、南北名粽與跨界粽禮，預計10日起預購開跑，衝刺5月業績續成長。

新光三越4月受惠超級購物節帶動，業績成長力比第一季還強勁，5月迄今也在上升階段；今年端午節邀請3位國宴主廚推出台灣六大風味的獨家粽禮，並網羅南部粽、台南肉包、綠豆沙、四神湯、狀元糕共五款台南傳統老字號小吃打造獨家粽禮，及二款橫跨飯店、宮廟、文創三大領域的跨界聯名禮盒等，加上進口甜點、酒品禮盒，搶攻端節送禮商機。

另外為滿足多元需求，新光三越網羅多款初登場話題粽禮，包括美福、晶華酒店、林貞粿行、台南排隊名店阿娟肉粽等，整體粽子禮盒價格從最低450元到最高1,880元。

遠東SOGO百貨台北店，則匯聚名粽逾百款品項端午節禮盒，其中初登場的大稻埕「林貞粿行」，鹹甜一次品嘗；還有今年首度推出粽子的老協珍，首度快閃百貨的上海鄉村、富錦樹台菜香檳、香格里拉酒店等餐廳的奢華豪粽禮盒，提供一站購足，預購88折起。

遠百今年仍由遠百總經理徐雪芳領銜嚴選粽禮、伴手好禮，方便企業行號大宗採購，涵蓋南北知名飯店推出名粽禮盒選擇，包括海陸交會的美福、晶華等豪粽，還有經典進化的香格里拉粽禮袋、寒舍台式粽、圓山飯店客家古早粽等，還有圓山飯店的蔬食粽等，估計將帶動新成長動能。