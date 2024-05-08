漢達十年磨劍 成生技界IP領先者

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漢達生技（台灣櫃買中心股票代碼：6620）是由一群擁有藥物劑型開發專業團隊，於2014年5月8日正式成立，由於技術領先、業務迅速擴展，2016年10月已登錄興櫃，並於今年通過櫃買中心之上櫃審議，將擇期轉上櫃，漢達經過十年磨一劍，已經成為台灣生技界之IP領先者。

翻開漢達的2023年營運成果，營收11.06億元，每股純益5.41元，均創下歷史新高。公司專注新藥授權，不涉及製造及販賣，輕資產投入但高授權金的經營模式，享有極高之毛利率99％、淨利率亦高達66％、每位員工更平均可貢獻3,000萬以上營收，在台灣生技產業中獨樹一格。

漢達創辦人暨董事長劉芳宇帶領公司以台灣作為全球營運及研發中心，以優異的劑型開發實力，展開追求夢想的翅膀，帶領漢達在505（b）（2）新藥與高技術門檻學名藥的開發領域中前進發展，並跨入世界前二大藥物銷售區域（美國、中國），成為國際化之研發型專業製藥公司。

目前公司股本14.1億元，董事長劉芳宇是美國普渡大學工業與物理藥學博士，在藥物研發及商業開發上擁有深厚的能量，曾擔任Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及副總裁，總經理陳俊良亦擁有約30年生技業經驗，曾擔任華瑞生技董事長和東生華製藥總經理。領導階層與主要幹部，學經歷均十分堅實。

劉芳宇指出，回想最初與原廠合作開發505（b）（2）新藥時，原藥廠肯定了漢達的研發技術，漢達也因此奠定研發能量。而漢達如今的成長雙引擎分別為：高門檻學名藥、505（b）（2）新藥。產品開發過程中，漢達具有優異的劑型研發能力、豐富的市場行銷經驗、完善的專利分析與全方位的法規策略規劃，可大幅縮短產品開發時間、並降低研發成本與風險，有利於加速產品進入市場，獲得豐沛營收。