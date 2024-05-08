萬士益冷氣攜手一銀 淨河愛台灣

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萬士益冷氣攜手第一銀行，日前共同參與由「看見‧齊柏林基金會」發起之淨河環保活動。以實際行動守護台灣生態環境，提倡海洋環境保護，呼籲大家對海洋廢棄物污染的重視，達到環境永續，為下一代守護美麗台灣。

多年來，海洋生態不斷面臨著人類社會所產生的塑膠垃圾及廢棄物污染，只有從源頭開始減量、將減塑行為落實於日常生活中，從這片土地上的每一個人出發，帶動整個社會，以擴大環境保護的影響力。

「看見‧齊柏林基金會」長年以看見台灣‧守護家園為理念，以永續、札根、傳承、志業四大使命，延伸發起各種守護台灣的行動方案，本次活動以環境行動面向，從認識生態系統服務、垃圾處理的艱難度、廢棄物的處理及減量撇步，一直到實際淨河行動，除了減少廢棄物，更身體力行為愛護台灣盡心力，充份傳遞環境永續的重要性。

萬士益冷氣董事長林建春在活動當日帶領萬士益冷氣員工，會同第一銀行同仁，於淨河主場新北市淡水河，以自身的行動力淨河減塑、守護台灣海岸，同時也將正確的環境保護觀念傳遞給下一代，讓環境能夠永續經營。

萬士益冷氣深耕台灣近30年以來，除了秉持「打造美好舒適空間，享受全年好空氣」的訴求，讓消費者使用空調時也能為地球節能減碳盡一份心力，也積極參與各項公益活動，落實企業社會責任，本次以實際行動向社會傳遞環境保護的使命。展望未來，萬士益冷氣仍將持續關懷社會公益，成為永續發展的台灣品牌。