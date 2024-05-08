台灣永續教科書創刊號 6/5上線

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台灣「永續教科書」創刊號日前於宜蘭綠色博覽會發表，由地球解方、5％Design Action社會設計平台所號召，集結國際永續教育協會、THE ONE校長學校、環境友善種子、水越設計、康軒文教事業、龍騰文化等共同推動，邀請逾100位校長與老師進行討論。

創刊號將於6月5日世界環境日正式上線，免費提供教師使用，預計將推廣至全國超過1,000所學校，每年持續號召100家企業加入行列，從綠色能源、食物轉型、綠色運具、循環經濟、社區共生、全人健康、低碳製程、生活轉型、森林永續與低碳建築等十大永續生活議題，推薦10家品牌作為代表組織。

永續教科書整合「年度最佳永續案例」及「產業永續資源」，為K12永續發展教育介紹實際成果，且讓企業落實ESG於教育，並對未來118課綱所談的永續素養，回應全球永續人才與生活、產業轉型所需，期許未來永續人才需求，可在K12教育現場開始萌芽。

地球解方總召集人、5％Design Action社會設計平台執行長楊振甫表示，永續教科書雖在名稱與形式上是一本書，但最重要的價值，乃是搭起產學永續教育合作橋樑」。他談到未來永續教育可結合家樂福賣場教導食物轉型，又能走進7-11門市體驗「OPEN iECO循環杯服務」，還結合U-Bike單車讓師生更了解城市共享交通精神，設計一條周末可探索街區的自行車路線等。未來期望能號召更多企業加入，投資下一代永續教育。