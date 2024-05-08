包囍饅頭飄香南台灣 中北部敲碗

南台灣知名連鎖饅頭店「包囍饅頭」，以獨特的外型及高達40種的口味，至今已成為南部連鎖饅頭店的第一品牌，每逢開店之際，新鮮出爐的饅頭香氣撲鼻而來，絡繹不絕的人潮，象徵著包囍饅頭的美味及征服廣大饕客的味蕾，每一粒饅頭背後，來自於每名員工對顧客的賓至如歸及老闆娘對於品質的把關和堅持。

相較於一般饅頭的口味及外型，包囍饅頭林師傅表示，當初就是希望一改眾人對於傳統饅頭的刻板印象及外型，有別於一般饅頭像小山丘般的形狀及較乾澀的口感，在外型上考慮到饕客們在食用饅頭時無法一口咬下的滿足感，以螺旋像花朵狀的方式來作為外型，透過老麵製作，加入牛奶使饅頭香氣與口感提升一個層次，有了牛奶的成分也讓饅頭的保濕度及柔軟度都更加明顯。優雅品嘗地同時，也不忘了口感上的細節，也讓包囍饅頭成為南部的饅頭首選品牌。

談到每日的新鮮度，包囍饅頭金華店薛店長希望顧客在購買饅頭時，都能吃到像是剛出爐般的絕佳風味，故在每日開業時，饅頭皆由當天直送，在口味上則有鹹與甜，多達40種口味的選擇，堪稱饅頭界首見，包囍饅頭也不斷嘗試各種食材與口味的互相結合，為了就是希望在來到店內的顧客們產生又有新口味推出的驚喜感，親切的待客之道，也是該店的一大特色之一。

當今包囍饅頭的店家數已達近10間，除大台南地區的連鎖店面，也插旗屏東潮州，近期位於高雄三民區的金鼎店也正式開幕，南霸天連鎖饅頭店的名號可謂是實至名歸，香氣撲鼻外型可愛的饅頭，也難怪中北部鄉親，紛紛希望該店能夠拓展到中北部，而包囍饅頭也將持續秉持默默耕耘的精神，繼續將美味和新鮮帶給眾人。