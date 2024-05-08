台南建城400年 崑山科大揪聯名禮盒

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今年台南迎接建城400年，崑山科技大學攜手復興商工、舊來發餅舖、吳寶春麥方店，共同推出「台南400禮盒」，5月7日舉辦設計開發聯名記者發表會，以台南在地老字號品牌「舊來發餅舖」為核心，由學界整合跨域資源推出聯名設計，結合烘焙名店「吳寶春麥方店」的產品，帶大家走入府城時光隧道，品嘗台南好滋味。

此次由崑山科技大學團隊統籌「台南400禮盒」設計開發聯名記者發表會，以「珍視傳統、開創當代、展望未來」為設計之核心價值，帶領民眾踏上屬於台南的精選美食之旅。

臺南市副市長趙卿惠表示，總統、副總統就職國宴將於5月20日在台南舉行，今日上午開箱提供給賓客的在地伴手禮，很榮幸下午能再見證「台南400禮盒」的發表活動，臺南號稱「全糖城市」，以多項甜點聞名，該次設計禮盒中的椪餅便是發源於台南，也常見於許多節慶場合，透過崑山科大、復興商工、舊來發餅舖、吳寶春麥方店共同合作，設計出送禮自用兩相宜的禮盒，讓記憶中的好滋味重現。

在「台南400禮盒」中，有台灣經典平民點心「牛粒」、府城特有古早糕餅「椪餅」、荷蘭傳統美食「荷蘭餅」、以及為紀念台南400年特別研製的「1624咖啡耳掛包」。

李天祥校長表示，禮盒由復興商工與崑山科大師生共同提案，吳寶春師傅、何錫銘師傅評選，最終選出符合能完美融合台南豐饒生態與人文風貌的形象設計，並呈現古都新風貌，禮盒款式受到大眾好評，未來禮盒將在全國販售，為台南繼續注入新的動力。