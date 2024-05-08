高大EMBA校友會 頒優秀在學生獎學金

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國立高雄大學EMBA校友會頒贈15位優秀在學生獎學金，6日舉行隆重授獎典禮，彰顯了高雄大學和EMBA校友會對教育品質和學生培養的重視，受獎同學們也對EMBA校友會表達感激之情。高雄大學校長陳月端除了感謝EMBA校友會用行動表達對在校生的關懷，她也期許受獎同學繼續追求卓越。

該校EMBA校友會頒贈優秀在學生獎學金，源起EMBA校友會第四屆理事長林明星的倡導，經由簡恬珍理事長和黃嘉儷理事長的努力，讓這個活動得以延續並發揚光大，至今已連續辦理3年。

第六屆EMBA校友會理事長黃嘉儷以及校友總會理事長李宗銘也分別對於在學生和校友們的成就表示讚賞和肯定，希望更多的校友能夠加入到公益活動中來，共同為社會盡一份心力，讓愛與關懷永遠流傳下去。本次活動主要籌辦人EMBA校友會公益長楊淑玟，也以「十年樹木，百年樹人」的理念，呼籲大家將愛心播撒在未來的每一個角落，讓這份愛不斷地循環延續。

高大EMBA校友會指出，長期以來校友會一直致力於促進校友之間的聯繫和交流，共同推動EMBA教育事業的發展，這種自發的愛與關懷，彰顯了EMBA校友們對社會的責任感和使命感，也體現了EMBA校友之間的團結和凝聚力。希望藉由這次活動能夠拋磚引玉，激勵更多的人投身公益事業，將這份愛心和溫暖傳遞下去。