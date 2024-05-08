高盛估銅將缺貨 電纜股火

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銅年底可能缺貨 電纜股受惠

今年底前銅將缺貨，銅價到年底將上看每噸12,000美元的利多，倫敦金屬交易所的銅價連續二日走揚，帶動台股的電纜股7日盤中大幅拉升，大山（1615）、合機（1618）攻上漲停，上市電器電纜指數居台股漲幅之冠，終止連11黑K棒。

全球供應短、大陸囤銅等貴金屬，推升貴金屬中的銅價4月以來大幅度走揚，超過1成，高盛集團對客戶發出通知將銅價的目標價預估值從10,000美元調升至12,000美元。

台新投顧副總經理黃文清認為，由於國內電纜業者的銅料為進口，銅價上漲將直接轉嫁為客戶，短期也能享有低價的庫存利差；需求面上，大環境有台電「強化電網韌性建設計畫」訂單、資料中心對電纜／光纖電纜的增加需求及再生能源更刺激電纜的需求，對國內電纜業者的營運將增添想像空間。

銅價上漲的利多，在日前曾經帶動電纜股大漲，7日重新燃起漲勢，合機、大山率先攻上漲停價，其餘華榮、榮星、億泰、宏泰、風青、大亞、華電、大同、華新等也一併上漲，7日上市電器電纜指數上漲3.27％，收在119.89點，終止連11黑K棒。

再度催化電纜股大漲的利多，為高盛集團樂觀看好銅價將在年底前每噸上看12,000美元，激勵7日倫敦金屬交易的銅價盤中重回10,000美元。

高盛認為，銅精礦市場極度吃緊，下半年影響精煉銅，全球2024年供應短缺會達45.4萬噸，高於先前預期的42.8萬噸，下半年將掀起缺貨潮，缺口還會不斷增大。

華新旗下有電纜、不鏽鋼及資源事業的冰鎳產品等三大產品線。華新對第二季樂觀指出，電線電纜事業受惠科技業、傳產業的建廠陸續啟動，房地產建案銷量回升，民間電力線纜市場需求趨升，台電強韌電網計畫持續出貨，整體估計電線電纜第二季將優於第一季。惟股價近期失守季線，離第一季的每股淨值35.11元不遠，被市場低估。