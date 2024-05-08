百萬股民嗨翻 0056填息達陣

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0056成立以來各年度績效

「高息ETF」人氣指標元大高股息ETF（0056）於4月18日除息0.79元，7日在台股持續走高激勵之下，僅13個交易日完成填息，再度推進連續填息紀錄，逾106萬股東笑領配息紅包。

0056此次除息正值面臨全球股市受美國通膨數據反覆，以及中東地緣政治風險等因素大幅修正，但在短線利空消散，市場恐慌情緒降溫下，激勵多頭買盤踴躍，提升加碼信心，7日股價上漲0.09元，收38.97元，經過13個交易日填息達陣。

隨著台股獲利成長，0056股息金額呈現逐年增長趨勢，2023年全年每股配息2.2元，已是成立初期的2倍以上，2024年第一、二季合計已配息1.49元，創下改為季配以來新高水準。

元大投信表示，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，持續吸引投資人從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合。

據統計，國內上市櫃股票／ETF投資人數前十大中，已有半數為台股ETF；證交所3月定期定額交易戶數前十大中，更達八檔是台股ETF，均顯示國人投資趨勢出現明顯轉移，且動能十分強勁。

元大投信指出，隨著ETF投資人數持續增加，投資人對高股息ETF的挑選也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF淨值組成」，更能有效看出該ETF的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

此外，根據元大投信官網揭露，0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.6元，以目前配息水準估算，除提供未來配息穩定基礎，若淨值持續跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備增長能力。

0056已成立超過16年，歷經多次市場多空考驗，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放，2011年至2024年已進入第14年連續配息且填息，提供長期投資人具持續性的收益回報。