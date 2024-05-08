00878奪單周人氣王、零股交易王

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ETF市場上周再增20,871受益人，總受益人數來到1,129萬人，其中人氣王由國泰永續高股息（00878），是單周人數增加最多的ETF，一個禮拜粉絲數就攀升了6,537人，排名第一；甫成立的凱基美國非投等債有4,513人、群益ESG投等債20+增加3,930人、群益台灣精選高息多了3,304人，以及復華台灣科技優息的3,258人。

國泰永續高股息（00878）不僅榮登受益人單周成長冠軍，更成為「零股成交王」，觀察證交所公布的每日零股交易數字，00878近五個交易日（4月29日～5月6日）盤中的零股成交均量奪得全市場第一名，甚至超越台積電與鴻海，成為小資族與存股族的最愛。目前00878總受益人數達125.46萬人，在200多檔ETF中占比超過11％，等於每十位ETF投資人中，就有一位是00878的粉絲。

00878國泰永續高股息從上周4月底公布第二季預估配息金額為0.51元後，殖利率破9％，為125萬受益人注入一劑強心針，五天來已上漲3.1％，每日成交量皆位居市場前段班，包括法人、散戶皆奮力搶進，過去五日每日平均成交量超過65,000張。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，00878指數規則重視企業的ESG表現、過去三年的每股盈餘（EPS），以及精選市值大的公司，具備產業分散的特質，每年固定會於5、11月中下旬進行成分股篩選與汰換，成立以來一直是穩健型投資人的心頭好，穩居受益人數最多的ETF，也是上班族、家庭主婦、學生族，甚至12歲以下兒童股民的第一名持有標的。

游日傑分析，台股2024年由AI、半導體產業帶動，短線雖有震盪但長線仍呈現多頭格局，上半年已超越市場預期，提前達陣2萬點，5月開始進入除權息旺季，多家公司將密集公布第一季財報，加上520行情可期，應可望帶動後續支撐動能，投資人可善用「存股型」高股息ETF作為投資工具，並挑選產業配置均衡、穩健息收、波動度較低的ETF，作為布局重點。