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今日股市備忘錄

  • 工商時報 證券新聞中心輯

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＊股東臨時會：創業家

＊除權息：鑫科

＊國內外法說會：力旺、亞光、佳世達、是方、定穎　投控、川湖、愛普*、全科、國泰金、開發金、富邦金、新光金、鈺齊-KY、復盛應用、寶雅等

＊注意股票：宏和、大將、一詮、晟銘電、世芯-KY、十銓、迎廣、和椿、光聖、天二科技、駿吉-KY、晶悅、泰偉、旭品、德晉、亞昕七、振發等

＊處置股票：高力、高力四、花王

＊降融資比率1成及提高融券保證金1成：鈺邦、永裕、大統創新

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：華城、弘憶股、建國、中興電

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