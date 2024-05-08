注意財報對個股效應 AI股強弱仍是關鍵

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經濟事件分析： 近日台股營建、資產表現亮麗，之前受制於第四次選擇性信用管制將購地貸款成數上限降至5成、囤房稅2.0將實施等衝擊，六都會建物買賣移轉棟數曾創四年新低。不過隨著股市熱絡金融市場加溫、新版青年安心成家貸款、碳稅、0403花蓮地震都更加速、電費上漲通膨疑慮等催化，房地產明顯增溫。

六都會建物買賣移轉棟數2024年第一季年增26％，尤其是受惠台積電（2330）蓋新廠的南部如台南年增39％、高雄年增30％。台北市預售屋平均成交單價在2023年1月約99.6萬元，至2024年3月約126.5萬元，329檔期推案達3,140億元、年增59％。不過預估第三季之後，若地震頻率減緩應會退溫，首先是碳稅影響鋼材、水泥成本上升，估約1％～3％，與市場推估房價因而會漲3成是有很大差別。

其次是都更程序未因這次地震而變短，都更的審議光是跑流程就要耗時兩年以上，再加上審議過程可能碰到的細枝末節問題多且難解，再加上拆遷改建，從開始到完工交屋入住耗費十年是家常便飯，因此在操作營建資產股仍應嚴設停損停利點。

產業變動分析：

台積電法說會表達AI續強外，其他如手機、車用等半導體展望不佳，不過高通財報卻顯示手機、車用晶片市況均佳，車用晶片第一季營收年增35％。高通連續兩季在中國大陸智慧型手機年成長都超過40％，沒受華為崛起影響，估華為應衝擊到蘋果。雖然第二季手機進入淡季，不過高通18個月的累計訂單由300億美元增至450億美元，也就是AI手機爆發力強，AI手機滲透率2024年約11％、估2027年43％，等於2024～2027年複合成長率達49％，需求強造成積壓訂單不斷增加。

聯發科2024年營收成長16％較令人失望，並表示下半年成長力道不足，但聯發科AI營收2024至2026年複合成長率約18％，AI營收占比在2026年約28％，大摩、大和樂觀估2025年獲利約83～85元，顯現法人看好聯發科AI手機未來爆發力。

聯發科5月7日發表天璣9300+，在安兔兔跑分約230萬分是目前手機晶片中最高分，下半年將推3奈米天璣9400，平均售價將達到140美元比天璣9300高出15％，聯發科手機晶片已擠身領頭羊行列。聯發科另以3奈米製程力拚彎道超車，加速AI車用晶片開發，發表智慧座艙平台三款生成式AI技術晶片，因此聯發科雖營運進入淡季但股價想像題材豐富。

盤勢分析及選股：

因5月繳稅比較有季節性賣壓震盪，操作較短線較頻繁，如營建、鋼鐵等近日走強的傳產股走跌。加上5月中旬前季報公布前較易大幅震盪，如記憶體十詮財報佳大漲，較有疑慮的世芯-KY大跌。

不過在AI股熱潮下台股仍是震盪趨堅格局，台積電先進封裝產能被訂光，因GB200因成本效能比佳被搶訂，加上CoWoS產量折縮高需更多產能，同樣一片CoWoS生產H100約28顆，但生產B100僅約16顆，在台積電擴產先進封裝產能下，如2024年CoWoS產能31.9萬片、2025年達60萬片，相關設備族群仍是受惠股。