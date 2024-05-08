水冷商機一觸即發 散熱雙雄4月營收同期新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

散熱雙雄雙鴻（3324）、奇鋐（3017）7日連袂公布4月營收，同寫歷年同期新高，另累計前四月營收部分亦有進展，雙鴻順利將年增率翻正，奇鋐累計營收則首度於4月突破200億元大關。

美國四大雲端服務提供商（CSP）日前公告2024年資本支出計畫，市場預估四大CSP資本支出成長率由26％上調至36％，並預期2025年再成長9％；CSP業者資本支出展望看俏，也成為水冷散熱的新推力，據麥格理證券推估，伺服器採用水冷散熱比例，將從2024年的1％勁揚，估到2025～2027年，占比將達7％、15％、22％，拜輝達GB200之賜，估GB200伺服器機架散熱內含價值將可達H100氣冷散熱的11倍，更是傳統伺服器的19倍；2027年整體伺服器散熱市值將較2024年成長4倍。

水冷商機一觸即發，散熱雙雄成為最大受惠者，連帶營收也在淡季時節交出佳績，雙鴻4月營收為12.16億元，較去年同期的8.62億元，大幅年增41.09％，亦較上月11.37億元，成長6.95％，寫下歷年同期新高，另累計前四月營收為43.65億元，亦較去年同期的41.4億元，成長5.44％，順利重返正成長。

奇鋐4月營收為51.88億元，年增7.77％，亦較3月50.8億元成長2.1％，同步寫下歷年同期新高，另累計前四月營收為204.97億元，也較去年同期的166.49億元，年增23.11％，不但創下歷年同期新高，同時累計營收也首度於4月突破200億元大關。

展望第二季，奇鋐表示，目前仍維持法說會時的看法，估第二季表現與首季約略相當，或是微幅成長。

雙鴻則表示，第二季VGA因40系列進入新舊交替期，訂單多以短單、急單為主，至於伺服器接單和水冷需求仍在持續增溫中、NB新機種也陸續進入量產，推估第二季表現應會優於第一季，法人仍估雙鴻第二季營收季增率有望上看1成。