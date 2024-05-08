聯電4月業績雙增 Q2續衝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯電財報

聯電（2303）4月合併營收197.41億元，月增8.67％，年增6.93％，寫下16個月新高，第二季營收走高，符合其先前法說會看法，第二季整體晶圓出貨量較上季個位數增長、單季ASP（平均售價）維持堅挺之預期。市場法人看好聯電第二季營收可望較首季溫和成長。

聯電4月表現衝上2023年1月以來新高，符合市場預期，先前調研機構、市場法人及主要半導體廠預估，半導體庫存去化大致在第一季結束，第二季不易出現強勁彈升，但第二季半導體市況及市場需求將緩步走出谷底，下半年產業回升將更明確。

聯電先前預估第二季晶圓出貨量將低個位數百分比成長，市場關注的ASP則是可望維持第一季水準，但毛利率表現在首季降至30.9％的12季新低後，聯電估第二季毛利率水準仍力守30％，市場法人認為，聯電第二季營收有機會持平到小幅成長。

若以產能利用率來看，去年第一季產能利用率約70％，逐季下滑之後，去年第四季降至66％，今年第一季則是65％，聯電預估，第二季產能利用率仍可維持在65％上下水準，顯示在晶圓出貨可望小幅增加之下，單季產能利用率也將逐漸回穩。

對於第二季展望，聯電認為，車用和工業領域庫存消化速度低於預期，需求仍舊低迷，但著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較為健康的水位，預期整體晶圓出貨量將略為上升。

聯電公布4月合併營收為197.41億元，單月營收繳出雙成長表現，累計今年前四個月合併營收743.73億元，較去年同期成長2.34％。