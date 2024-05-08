AES-KY 首季獲利年減逾2成

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AES-KY（6781）由於輕量型電動載具市場持續調整庫存，第一季營收、獲利相比去年同期都有2成以上的衰退幅度，單季每股稅後純益（EPS）5.41元。展望第二季，法人預估，輕量型電動載具靜待市場回溫，資料中心BBU(Backup Battery Unit)需求穩定成長，預估今年營收比重將拉升到4成以上。

AES-KY首季合併營收23.07億元，年減21.01％；營業毛利8.9億元、年減18.97％、毛利率38.58％；營業利益約5.19億元、年減27％；稅後純益4.62億元，年減24.88％，EPS 5.41元。AES-KY表示，第一季電動自行車市場尚在調整，而BBU穩定成長，隨著營收貢獻增加，毛利率略微提升。

展望第二季，法人指出，第二季是電動自行車和伺服器業的傳統淡季，預期營運表現和第一季相當。下半年進入伺服器產業旺季，預期營運將優於上半年，而今年資料中心BBU出貨穩定成長，今年營收占比將提高到4成以上。惟今年整體營運表現還是要觀察輕量型電動載具市場何時回溫。

AES-KY營業報告書指出，隨各國政府宣導安全出行減少使用公共交通工具等外部原因下，輕量型電動載具已在許多國家成為必需品，至去年為止，整體市場已超過500萬台規模，但受全球經濟影響，終端致力庫存調節，去年銷售減緩。除了拓展新客戶和新產品之外，隨著客戶庫存調整接近尾聲，將持續尋求自行車電池外的周邊產品相關應用成長動能。