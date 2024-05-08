明基材 Q2醫療營收占比突破3成

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偏光片廠明基材（8215）舉行法說會，第一季偏光片價格下跌影響獲利，稅後純益約3,600萬元，季增6％、年減28％，每股稅後純益（EPS）0.11元。董事長陳建志表示，展望第二季，面板廠稼動率提升，預期偏光片價格回穩。醫療事業今年以來仍有20％成長，預估第二季營收占比將拉升到3成以上，全年成長性看好。

明基材公布第一季財報，合併營收45.93億元，季成長20％、年成長13％，毛利率約17％，營業利益約9,700萬元，季增45％、年減17％，稅後純益約3,600萬元，季成長％6、年減28％，EPS 0.11元。第一季光學膜產品營收占比約7成，醫療產品比重約3成。

光學膜事業來看，總經理劉家瑞表示，第一季市場狀況不是很好，偏光片售價依然下跌。第二季面板稼動率提升，降價幅度縮小，公司希望透過產品組合調整，拉動出貨單價提升。今年來看，預期面板供需狀況和去年相似，第二季庫存健康，面板廠產能利用率提升。下半年要視第二季市場銷售狀況而定。

至於醫療事業方面，陳建志表示，去年醫療產業庫存消化差不多，今年醫療產品需求回溫，今年到目前為止醫療相關業務成長20％，其中消費性產品、隱形眼鏡有20～50％的高成長，主要是因為大陸和東南亞市場需求強，專業醫療產品成長70％，包材也有10％以上的成長。第一季醫療事業的營收占比約3成，第二季占比會超過3成。

明基材偏光片業務往高值化發展，車用和OLED材料都是發展重點，其中車用材料已獲北美和陸系車廠使用。目前車用產品營收占比不到10％，期望未來比例提高。