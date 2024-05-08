聯詠：Q2營收持平至季增4.5％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

驅動IC大廠聯詠（3034）7日召開法說，總經理王守仁表示，消費電子需求回溫相對緩慢，不過在特定應用仍有表現，其中即將到來之國際大型運動賽事，電視備貨需求浮現、6月NB訂單有機會向上。第二季在總經環境和地緣政治不確定狀況之下，聯詠預估合併營收將在季增持平至成長4.5％區間，然年減幅擴大，為消費性復甦再添雜音。

聯詠首季合併營收244億元，季減10％、年增1.59％；淨利48.9億元，季減8.15％、年增2.98％；EPS 8.04元；單季毛利率41.1％，季減0.39個百分點、年減0.82個百分點。

聯詠預估，本季合併營收將落在244～255億元，受基期因素影響，將年減15.8％～19.5％，毛利率則介於38.5～40.5％。

針對毛利率下滑，王守仁解釋，部分產品單價進行調整、委託設計（NRE）案收入較少，另部分產品線如中小尺寸淡季影響下，產品價格壓力大。但隨未來AMOLED規格進化，驅動IC也將提升、帶動產品單價上漲。

王守仁預期，第二季電視因國際大型賽事帶動、動能佳，而電競用顯示器需求也不錯；NB需求則有機會在季末反轉向上。外界最關心之智慧型手機應用依然疲軟，車用產品需求持平。

聯詠4月合併營收83.29億元，月減2.86％、年減16.39％，疲態漸顯。王守仁強調，聯詠策略將拓展客戶基礎，尤其手機OLED驅動IC，下半年將有新客戶加入，出貨動能將優於上半年。