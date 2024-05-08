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麗臺 外資轉買價量齊揚

麗臺日線圖
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麗臺（2465）在順利引進AI伺服器大廠美超微（SUPERMICRO）之主要供應商大訊及肯微入股後，市場動向多受關注。其日前公布自結第一季營運表現，單季尚未由虧轉盈，首季營收雖有逾2成年增、達9.4億元，但獲利走衰、稅前及稅後淨利皆年減約2成左右，單季每股虧損1元。

麗臺4月營收公布在即，外資法人在連四賣後、轉站買方，7日淨買超319張，其股價則在接近尾盤時湧進買盤，推升其股價一度回升至131元，終場收漲6.56％、站130元，單日成交量及成交總額來到近四個交易日高點。

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