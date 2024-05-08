三大事業發威 葡萄王營收創最強4月

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葡萄王營運概況

葡萄王（1707）三大事業體發威，4月營收以9.2億元創下同期新高，年增16.89％；累計前四月營收32.7億元，年增8.68％。預期下半年在台灣葡萄王ODM/OEM新產線將開始出貨，營運添新動能中，法人看好年度營收有機會挑戰新高。

三大事業體中，成長力最優的上海葡萄王，4月營收年增123.8％，累計前四月年成長94.55％。上海葡萄王目前在代工、自有品牌、通路布局等多元發展下，整體業績穩定成長。代工業務部份，近日著手籌備大型展會借以開發新客戶；自有品牌－大陸版康貝特能量飲料與藥食同源漢方飲品，雙雙規劃在5月份於連鎖便利店及區域型醫藥超市上架銷售。整體的業績展望，將維持穩定增長趨勢。

另外，葡萄王子公司葡眾，4月營收年增14.03％，累計前四月創同期新高，年增3.53％。目前正值產業旺季，對比往年今年衝聘會員累計人數激增，此波熱潮有望推升營收站上新高點。

台灣葡萄王則因國內代工生產排程延遲、自有品牌去年藥妝通路易得纖上架高基期條件，加上機能性飲品調價造成出貨集中於3月，波及4月營收年減13.53％。惟隨著新品康貝特200P EX上架，拉升出貨量且帶動實銷業績成長，搭配母親節保健行銷活動與夏季飲料旺季檔期，勢必會帶動新一波銷售能量。

此外，來自國外益生菌顆粒條包成品代工交貨及葡萄王自有原料－乳酸菌及菇菌類業績訂單大幅成長，目前成品代工訂單已排到第三季，包含今年投產的軟膠囊產線，已收到葉黃素及魚油需求，同時也陸續研發新的膠囊配方，以增加軟膠囊產線接單多元性。而龍潭生物科技研究所二期ODM/OEM新產線，也預計在下半年開始出貨，後續整體營收動能看旺。