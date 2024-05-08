綠色承攬占比激增 中鼎：今年新案量可望破千億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

碳封存、綠能永續循環、氫能等資源循環標案已成為中鼎（9933）新簽約工程中的核心，至今年3月新簽約工程422億元中已占45％。中鼎指出，統計未來12個月，包括ESG及潔淨能源、水資源等全球工程標案潛在市場商機達5,880億元，應可支撐中鼎今年新承攬工程案量超過千億元。

統計至今年3月底，中鼎手中在建工程3,471億元，創同期新高。

中鼎表示，因應淨零碳排碳中和的核心路徑－碳捕捉、碳封存等新領域，中鼎已正式簽訂台灣第一座碳封存試驗場地上設施統包工作，取得嘉義市綠能永續循環中心BOT案。

至於實現淨零排放的關鍵戰略「氫能」，中鼎指出，氫能產業大爆發，能源企業擁抱氫能，全球商機一觸即發。目前已鎖定的潛在商機有沙烏地阿拉伯Aramco藍氫專案。以及台灣中油高雄洲際碼頭液氫接收站。

另外在太陽光電及儲能領域，中鼎指出，集團參與太陽光電與儲能領域，包括投資開發163MW、維護營運485MW。

對於未來的營運，中鼎指出，持續擴展與ESG連結之新技術商機，是集團未來營運核心。這包括掌握循環經濟新商機與能源轉型趨勢。未來將持續深化碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）價值鏈的參與與技術商結合，積極爭取未來潛力技術產品，如氫能、藍色氨氣、 永續能源等新技術商機，及早布局，迎向ESG發展新經濟。

目前中鼎手中在建工程3,471億元中，雖然煉油石化案量仍占30％，不過屬綠色技術、低碳與環保工程的「綠色承攬」到今年3月已達56％，對比2015年占比僅23％，綠色承攬業務高速成長。

中鼎強調，綠色承攬、綠色投資、綠色技術會是集團本業核心，更是中鼎追求淨零碳排、永續經營的發展方向。