裕日車Q1每股賺2元 中華車2.29元

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裕隆集團汽車三寶首季財報，由中華車（2204）及裕日車（2227）7日率先出爐，裕日車受惠大陸轉投資業績好轉，本業亦爭氣成長，第一季稅後純益5.99億元、年增55.34％，每股稅後純益（EPS）達2元，為近一年半以來單季新高，董事會同步通過去年度盈餘分配案，擬配發現金股息3.48元，配發率達89.92％。

中華車則因受到去年認列新安東京迴轉利益墊高比較基期影響，今年第一季稅後純益12.51億元、年減15.42％，EPS為2.29元，低於去年各季表現，表彰本業的營業利益則達8.87億元、年增30.42％。

裕日車去年NISSAN及INFINITI雙品牌新車合計銷售2.38萬輛、年減約5％，今年持續有新車上市，且原廠增量供應推升下，內部設定全年新車銷售目標為2.6萬輛、年增約9％。

裕日車指出，以國產轎車Sentra為例，去年銷量約5,500輛，隨4月推出全新改款，預計今年新舊款銷量合計可成長至6,000輛以上。此外，裕日車指出，輕油電國產休旅車X-Trail去年上市以來接單持續增加，今年進入完整銷售年，都可挹注今年新車銷量成長。

若再加上裕日車大陸轉投資東風日產汽車，今年新車銷量看增至逾70萬輛，首季對裕日車獲利貢獻已較去年明顯成長下，全年投資利益挹注功力看增，法人因此看好裕日車今年營收獲利都可恢復正成長。

中華車首季獲利衰退，主要因去年有新安東京產險的防疫險虧損迴轉利益，導致墊高獲利基期，儘管今年營業利益大幅成長30.42％，整體獲利仍不如去年同期。

事實上，中華車旗下MG品牌車產能推升下，銷量持續成長，今年中華車旗下MG、CMC、三菱等三品牌新車銷量目標合計達6.6萬輛、年增逾22％，市占也將擴大至14.4％，法人樂觀中華車全年業績成長目標能順利達陣。