展演效益熱 寬宏獲利倍增

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寬宏藝術（6596）受惠展演節目賣座雙旺，帶動首季合併營收6.33億元，季增54％、年增229％，創下單季營收新高紀錄，稅後純益7,326萬元、年增167％，EPS達2.22元，創同期高。

其中，紅髮艾德演唱會貢獻寬宏首季營收近半數約3億元、獲利逾3,000萬元，毛利率約10％，連同鄭中基台北小巨蛋演唱會二場，藍人樂團巡迴台中、高雄、台北15場，及詹雅雯北、高雙巨蛋演唱會、民歌49高峰會台北小巨蛋一場，演唱會效益發威。

同時寬宏在台北、高雄舉辦展覽，吸引親子客群，包擴《NAKED FLOWERS花之舞光影》、《侏儸紀恐龍雪世界》、《光影魔法美術館》、《卡娜赫拉的小動物－荒唐世界博物館》等。總計寬宏第一季各展演節目賣座佳，營業毛利達1.51億元、毛利率維持在24％，營業淨利近8,884萬元。

展望第二季，寬宏營運動能以音樂劇為主，其中《西貢小姐》將從5月底全台巡演34場，預計貢獻6、7月營收。演唱會部分有原子邦妮北流演唱會一場、周蕙北流演唱會一場、WILD WILD韓國猛男秀北高10場、Big Bang成員姜大聲TICC演唱會一場，台北Legacy李翊君、蕭煌奇、品冠、賴晏駒、蔡恩雨、韓菲、具俊曄演出共七場等。

第三季寬宏演唱會與活動齊發，搶暑期商機，包括《侏羅紀－恐龍光影展》、《冰雪祭－白色童話展》、《殭展》等展覽，及鄭中基演唱會二場、林志炫演唱會一場、音樂劇媽媽咪呀七場，今年營運穩健樂觀。