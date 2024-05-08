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櫻花受惠政策 首季財報雙響炮

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廚衛電領導廠台灣櫻花（9911）受惠政府節能補助方案催發買氣，推升第一季合併營收達24.15億元、年增24.3％，稅後純益3.53億元、年增62.9％，EPS達1.63元，首季營收、獲利雙創同期新高。

櫻花自結4月合併營收7.75億元、年增37.29％，前四月合併營收31.91億元、年增27.25％，單月與累計營收續創同期新高。好業績激勵櫻花7日盤中股價一度衝上96.90元的26年來新高，旋即因獲利回吐賣壓湧現，股價拉回至平盤震盪，終場翻黑收94.1元、下跌0.4元，

櫻花在節能補助方案加持下，高毛利的智能及節能產品銷售量大增，加上近期房地產市場復甦，帶動整體廚房在新購市場的強勁需求，在換購與新購市場雙助攻下，廚衛電產品與整體廚房兩大核心事業體銷售超出預期，推升第一季營收續創同期新高。

政府自今年1月起實施「瓦斯器具產品節能補助」，櫻花趁勢推出多款節能瓦斯爐、數位熱水器新品，有效帶動換購買氣，業績成長超乎預期，樂觀這股銷售動能將延續至第二季。

此外，櫻花受惠於新建案交屋熱潮，第一季整體廚房大量出貨，帶動業績年增達60％，今年整體廚房有望挑戰雙位數成長。櫻花表示，除了既有已簽約建案，加上房地產復甦激勵329檔期推案量創新高，建案接單大幅成長，整體廚房能見度已達二至三年。

法人表示，櫻花兩大核心事業體穩定成長，新產品、新事業佈局拓展有成，今年營收及獲利可望續創高峰。

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