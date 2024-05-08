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大山 強鎖漲停站穩均線

大山電線日線圖
大山電線日線圖

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大山（1615）受惠台電強韌電網計畫，去年EPS為3.21元，每股擬配發2.88元股利，稱霸線纜業，7日股價跳空漲停65.4元開出，開盤前半小時漲停數度打開，經換手後，漲停鎖死至終場，股價創本波段新高，突破5日均線反壓，站穩所有均線之上。

去年陸續接獲台電強韌電網計畫標案50多億元，推升去年營收創高；今年前四月出貨後，在手訂單仍有40多億元。第一季EPS達0.99元，4月合併營收5.79億元、年增86.59％，前四月合併營收18.81億元、年增26.55％。

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