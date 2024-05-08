低軌衛星夯 昇達科4月營收攀峰

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昇達科近六個月營收概況

昇達科（3491）4月營收2.22億元，創歷史新高。昇達科表示，單月營收衝高主要來自低軌衛星產品出貨大幅成長推動，該公司看好低軌衛星產品業務全年成長力道，同時也樂估未來越南廠擴產後對營運推升的動能。

昇達科4月營收2.22億元，月增20.5％，年增47％，其中推升營收創高的最大關鍵來自於低軌衛星營收大幅增長的貢獻，據昇達科表示，4月低軌衛星營收已超過9600萬，低軌衛星營收月增55％，若與第一季低軌衛星營收月均值相較，增幅更超過100％，累計前四月低軌衛星相關營收2.38億，已與去年全年度此項營收的規模相當，由此顯現昇達科在低軌衛星的營運成果亮麗。

昇達科長期耕耘低軌衛星，不僅三年前取得美系二大低軌衛星客戶認證，且產品涵蓋地面站、衛星酬載與使用者終端的應用需求，前二年昇達科來自低軌衛星營收分別有2.5億與2.4億元的相近規模，占其總營收比重約15％，而今年第一季此項占比倍增到32.8％，四月躍升到43.2％，可以說是國內在低軌衛星產業中純度最高的企業。

昇達科第一季自結每股稅後純益1.23元，其中三月每股稅後純益即有0.67元，而4月低軌衛星營收大增而創高營收的成果下，預期對於昇達科4月營運獲利，可望帶來相當好的增幅。此外，昇達科已公告訊息，該公司將在越南擴廠以因應低軌衛星產業發展需求；據悉其泰國廠的建廠與國內產能的擴增也已同步展開，由這些營運面的積極規劃與大手筆投資，不難看出昇達科所掌握到的產業脈動相當正向，後續營運成果值得持續關注。