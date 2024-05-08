匯兌助攻 愛普Q1每股賺2.27元 年增482％

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愛普*（6531）7日舉行線上法說，愛普*第一季營收7.48億元，年增3％，季減36％；營業毛利3.45億元，年增18％，毛利率46％，每股稅後純益（EPS）2.27元，年增482％（皆以股票面額5元計算）。

董事長陳文良表示，第一季營收受到工作天數少、季節性銷貨波動，以及客戶庫存控管等因素而下滑，其中，IoT事業部連接裝置庫存偏高，致營收下滑，待一至兩季調整完畢後，業績會回復。

毛利率部分，在IoT事業部高毛利產品銷售占比提升，及AI事業部應用於新一代礦機的WoW（Wafer-on-Wafer）晶圓銷售推動下，因而較2023年同期提升六個百分點。

此外，因第一季美元的強勢上漲，帶來匯兌利益，使得獲利大幅增加。

愛普*的IoTRAM技術，在物聯網隨機存取記憶體銷售領域具主導地位，預期IoT事業部的營運，將持續穩定成長。

隨著穿戴式裝置功能複雜度提升、各式聯網應用推陳出新，加上5G基礎建設換代，功能性手機轉向4G的進程持續推進，IoT裝置中的記憶體設計漸趨多樣化，愛普*的IoTRAM技術在IoT系統設計中，具顯著的低功耗高效能高性價比等優勢。

愛普*AI事業部則瞄準龐大的AI、HPC商機，收入來源分為IP權利金及晶圓銷售收入。當前人工智慧技術高速發展，愛普的VHM（Very High-bandwidth Memory）技術，在AI領域的競爭優勢，也逐漸顯現。

該技術利用WoW的3D堆疊方法，將DRAM與邏輯晶片進行緊密整合，不僅縮短記憶體與邏輯晶片之間的距離，大幅提升了記憶體頻寬，同時降低了功耗。