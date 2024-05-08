董事捍股價 加碼自家股

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台股4月先蹲後跳，收小漲102點，各類股或個股表現大不同，不少上市櫃公司大股東或董事逢低加碼自家股。據統計，新美齊（2442）法人董事長高美投資於4月買進自家股票5,555張，另環泥（1104）董事宇聲投資及升元投資合計也大敲自家股票5,092張。

台股從2022年10月間觸及12,629點波段低點後，一路到目前為止，幾乎大漲小回，穩步盤堅至2萬點，即使4月狂殺1,500點，最低觸及19,291點，但隨即快速彈升至4月底的20,396點。

加權指數有台積電等權值股，以及金融股、傳產營造及觀光股，以及軍工概念股、重電題材股等健康輪動上漲，但仍有不少個股股價表現委屈，若有大股東或董事積極進場加碼，顯示公司派對股價強勁的企圖心，逢低買進自家股票，宣示捍衛股價的決心。

據統計，4月大股東或董事大買自家股除了新美齊，還有環泥董事宇聲投資及升元投資各加碼2,800張及2,292張之外，另外，高雄銀常董晉禾企業也敲進3,364張，合騏大股東友屹投資增加3,256張，正隆董事山富貿易加碼1,518張。

此外，還有元創精密董事艾伯科技及力鵬董事力麗企業等，各加碼900張以上，北基、建德工業及興農等董事，也各買進500～800張；愛山林、東台、同協、泰山、誠美材、勤美及泰碩等董事，於4月間各增加200～500張之間，其中，泰山董事長劉偉龍加碼342張，相當受到關注。

從上述獲得董事或大股東加碼股來分析，以傳產股居多數，分散在金融、營建、水泥、電機機械、食品、造紙股等；電子業也以股價表現相對落後股為主。

投資專家指出，大股東、董事最了解公司經營情況，熟悉基本面表現，舉例來說，愛山林大股東近年來經常加碼自家股票，近來股價受到都更題材激勵，股價在短短期間就飆漲逾六成，此外，高雄銀、泰山、東台、力鵬等都是董事常加碼自家股票的「熟面孔」。