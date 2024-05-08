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13檔雙資齊買股 有利可圖

圖／本報資料照片
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13檔雙內資齊買高殖利率股
13檔雙內資齊買高殖利率股

投信布建高息ETF成份股，連17日買超不稀奇，自營商自行買賣部位連11敲，相當引起市場關注，篩選近期投信及自營商自行買賣部位合力加碼5,000張以上，有長榮航（2618）及中信金（2891）等13檔個股。

投信7日再買超台股46.3億元，累計連17個交日買超582.05億元，自營商自行買賣部位7日也續敲進18.86億元，累計連11個交易日買超193.82億元。

篩選累計近十個交易日投信（買超千張以上）加上自營商自行買賣部位買超，且合計買超5,000張以上，同時現金殖利率4％以上個股有13檔，以具有高殖利率、暑假概念股、兩岸紅利概念股的長榮航，獲兩大內資買超8.5萬張最多，其次為中信金買超4萬多張，及聯電、達麗、台灣大、京城銀、長榮、至上、玉山金、致伸、台郡、和碩及華南金等。

野村趨勢動能高息（00944）及群益科技高息成長（00946），將於5月9日掛牌上市，5月8日將是布建成分股的最後期限。這兩檔台股高息ETF上市後，台股高息ETF將增加至21檔。

證交所表示，00944成分股主要表彰兼顧股利率及動能綜合表現之投資組合績效表現，00946成分股以表兼具外資青睞、獲利與成長潛力之高股息電子類投資組合績效表現。

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