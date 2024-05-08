處分大陸事業 雅茗首季轉盈

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連鎖茶飲集團雅茗-KY（2726）營運走出谷底，受處分大陸事業70％股權獲利入帳挹注，加上本業終結連11季虧損，今年首季營運轉盈，單季營收1.29億元，稅後純益9,555萬元，每股稅後純益（EPS）達3.69元，獲利創單季新高。法人樂觀預期，在擺脫過去虧損影響，雅茗今年本業營運值得期待，獲利更可望大躍進。

雅茗今年請來曾任皇冠集團總經理的江錫毅，出任雅茗集團總經理，雅茗新經營團隊今年也定下餐飲科技、多元渠道、品牌營銷、全球供應鏈、投資併購等五大增長支柱。

在餐飲科技方面，雅茗通過數位化AI賦能，實現大規模客製化，提升消費體驗與品牌忠誠，並打造一站式智能飲品解決方案，在全球缺工缺料的大環境下，快樂檸檬新智能化門店，除有新品牌IP及視覺外，更將導入AI＋智能化茶飲設備，以提升單店營運效能，打造差異化競爭力。目前已有許多國家代理商有興趣引進新型AI＋智能化茶飲設備，讓餐飲科技化、科技餐飲化。

雅茗指出，不斷拓展多元商業渠道，則能增長品牌聲量與銷量，最重要唯有強大的快樂檸檬品牌力才能打造「全球茶飲最佳創業平台」。近期快樂檸檬已領先同業將進駐美國拉斯維加斯T-Mobile Arena場館設立直營門市，並將成為T-Mobile Arena重要的合作夥伴，有助於提高全美品牌知名度及加盟業務推廣。

雅茗表示，今年三大成長碁石，在主要成長碁石的茶飲本業上，將會擴大「快樂檸檬」品牌在全球市場布局，以多元商業渠道模式加快展店速度，創造「成長碁石」。

此外也會持續布建全球供應鏈平台，強化「營運碁石」，同時也要發展餐飲合盟平台，投資併購，協助海外事業發展，擴大「合盟碁石」，在三大碁石支撐下，力拚後續營運全面重回正軌。