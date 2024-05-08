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味全推新品 衝本季營運

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味全（1201）受惠夏飲提前備貨，首季營收53.34億元、年增11.38％，稅後純益1.32億元、年增3.1％，EPS為0.26元，優於去年同期的0.25元，並且季增逾2倍。

貝納頌咖啡在台灣冷藏即飲咖啡市場占有率達47％，長期居銷售冠軍，今年新品主打雙倍特濃。味全表示，經過調查發現，受到手沖及現煮咖啡影響，消費者更重視與偏好以濃厚的咖啡風味作為選擇基準，尤以年輕女性族群最為明顯，因此今年已鎖定該族群所好，推出全新貝納頌新品，衝刺第二季營運。

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