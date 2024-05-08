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期交所 徵才報名起跑

共招募六類別15名，並延攬資訊專業人才

●期交所本次新進人員招募，報名期間自5月8日起至5月28日止，一律採「線上報名」。圖／本報資料照片
●期交所本次新進人員招募，報名期間自5月8日起至5月28日止，一律採「線上報名」。圖／本報資料照片

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臺灣期貨交易所113年徵才報名正式起跑，本次共招募六類別15名優秀人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經驗的「一般業務」及「法務」人員，並積極延攬「程式開發維護」、「應用系統維運」、「資訊系統管理」及「主機操作」等資訊專業人才，歡迎相關領域菁英踴躍報考。

期交所成立至今屆滿26年，秉持著創新與永續發展的經營理念，推動我國期貨市場不斷前進與國際化，不僅致力於打造高效率、公平、安全的交易環境，亦積極拓展業務範疇至國內店頭衍生性商品集中結算，並且透過各項國際交流，吸引更多國際金融機構參與我國期貨市場。

期交所除深耕各項業務發展，亦十分重視員工身心健康及職涯發展，除提供勞、健保，並提供員工團保、交通伙食津貼、獎金、退休金、健康檢查、旅遊補助、子女教育補助、生育托兒津貼及員工協助方案EAPs等多項福利措施。

另有多元化社團活動與教育訓練，協助員工在工作與生活間取得更好的平衡，期交所歡迎具有使命感與熱忱的優秀人才，一同加入，共同擘畫美好的未來。

期交所本次新進人員招募委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理，報名期間自113年5月8日（星期三）起至5月28日（星期二）止，一律採「線上報名」，有意報名者請逕至證基會網站報名。筆試測驗日期訂於113年6月22日（星期六）舉行，徵才詳細資訊可至期交所（http://www.taifex.com.tw）或證基會網站（http://www.sfi.org.tw）查詢，或電洽02-2357-4361證基會測驗中心陳小姐。

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