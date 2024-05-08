達方、美利達買氣旺 權證夯

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台股重啟多頭走勢，資金聚焦「高息、高成長」雙主軸，法人建議，市場恐慌情緒降溫，短線技術面過熱也修正緩解，達方（8163）、美利達（9914）近期持續獲得買盤進場，推升股價穩步向上。

法人指出，達方以自行車為主的綠能事業庫存去化調整時間已超過一年，預期在下半年進入新產品週期之下，預估2025年綠能事業將可望有30％～50％成長幅度，整體來看，公司IT需求穩健，且有望在AI PC帶動下，爭取觸控板等新訂單點火，營運動能逐季走強，全年營收力拚成長一成，基本面展望仍有往上趨勢。

達方首季營收雖受到季節性影響，但公司產品組合優化，推升毛利率達19.11％，優於去年第四季表現，營業利益2.08億元，每股稅後純益（EPS） 0.52元，表現優於預期。先前公司董事會決議維持高配息政策，每股擬配息4元，以7日最新收盤價71.8元計算，殖利率仍達5.5％，具高息ETF資金卡位題材。

美利達進入銷售旺季，未來兩季營運可望逐季成長，復甦力道主要來自大陸市場表現優於預期，目前高階傳統自行車需求強勁，顯示運動休閒用途的自行車需求表現優於通勤產品，且目前觀察到當地市場自行車訂單持續成長，今年銷售從穩健轉為樂觀。

就庫存來看，除了大陸內銷庫存水位可望續降外，美利達台灣廠庫存後續隨旺季到來，預期去化速度可望加快。公司管理層先前也指出，距離健康合理水準雖然仍有一些路要走，但相對去年還「看不到燈」，今年則是已看到隧道盡頭的光。