低價股當道 國產、友達搶手

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低價股近期大行其道，吸引一般投資人資金進駐，投顧研究機構看好，國產（2504）受惠房市需求上升，建材價格居高不墜，給予「買進」投資評等，目標價達59元；儘管面板 報價漲勢略見停滯，投顧法人仍看好友達（2409）趨勢正向，將挑戰轉盈。

台灣預拌混凝土第一季市場價格年增率3.5％，較2023年第四季年增3％更佳，優於法人預期，有利國產獲利。金控旗下投顧研究機構指出，反映住宅房屋市場需求緩和回溫，帶動預拌混凝土價格緩漲，加上國產第二季將認列出售台南土地貢獻每股稅後純益（EPS）約0.8元，估計2024年EPS年增23％、至3.68元。

國產的產品應用廠房及廠辦／商辦及住宅／透天厝／公共工程（交通建設），組成比重30％、40％、15％、15％；廠房建置與住宅市場需求對預拌混凝土價格具影響性。法人指出，全台六都第一季房屋買賣移轉棟數年增率28％，大台北房價指數第一季年增8％，市場資金不虞匱乏，民眾近期購屋態度轉趨正向樂觀。

法人考量2024年持續有新廠房建置與公共工程需求，高階預拌混凝土價格有所支撐，同時法人對住宅房屋景氣看法較先前更正向，將國產目標價提高到59元。

友達方面，由於品牌客戶預期年中的國際賽事舉辦後，將帶動電視銷量谷底回溫，且整體通路面板庫存水準偏低，故在較為樂觀的展望下，電視面板第一季出貨面積走升，並帶動產品報價上揚。投顧法人認為，因面板等零組件將邁入出貨旺季，預期將使友達本季虧損幅度再度減少。

長線來看，友達持續執行雙軸轉型策略，如近期併購BHTC後，不僅能提升友達車用面板的供貨管道，並可提供包含車用空調、人機介面等系統解決方案，推升垂直場域營收占比朝向2成邁進，為營運帶來新成長動能。