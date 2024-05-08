資金大挪移！八檔高息ETF 6月換股

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6月將換股的高股息ETF

6月將有八檔高股息ETF將進行換股操作，據CMoney統計至5月7日，如元大高股息、復華台灣科技優息二檔規模就達4,733億元、八檔規模合計5,816億元，這波換股潮將讓資金大挪移，各檔重複性高的持股像是聯電、聯發科、群光、瑞儀、可成、統一、中信金等熱門股未來動向，成市場關注焦點。

今年以來含息報酬率逾21％的凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，指數設計決定未來命運，成份股不只考量高股息，也注重低波動與高品質，獲利能力高、品質指標（ROE/ROA）好、且下行風險低的個股都是篩選條件，在歷經三次換股後，達成成立以來至4月底有90.82％含息總報酬。

元大台灣高息低波ETF的指數除篩選高股息，亦檢視個股本益比，本益比過高成份股將調整，低買高賣，台股站上2萬點的過程中，已將持股布建在穩健的傳產、權值股，包括飲料包材、資產概念、化工轉型等，創造股價抗震保護效果。

去年含息報酬率達46.3％，今年股價也領先高股息ETF創新高。

復華台灣科技優息ETF是在上市櫃電子類股中，以市值達一定標準的公司為母體，檢驗流動性後，依股價波動度、股息殖利率及股息穩定度、長短期本益比乖離、財務指標等篩選股票，使用股息殖利率擇優選取40檔成份股並配置權重，去年6月底換股後，搭上台股AI熱潮，股價一路震盪向上。

永豐投信指出，永豐ESG低碳高息追蹤的特選台灣ESG低碳高息40指數，綜合考量企業碳排放量及其對營收影響的相對碳排或絕對碳排，結合台灣永續評鑑ESG評分結果，選取評等BBB級以上公司，納入配息穩定度，選取40檔成份股。

永豐優息存股，則是在上市／櫃股票中，選取與景氣循環、民生必需相關產業，以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選30檔上市股票。

八檔高股息ETF分別是元大台灣高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、永豐優息存股（00907）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30 （00918）、復華台灣科技優息（00929）、永豐ESG低碳高息（00930）、台新永續高息中小（00936）。