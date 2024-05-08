經濟面升溫 台股基金添利

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台股基金一般型績效表現

美國聯準會5月決策會議態度偏鴿，且強調應不會升息，金融市場氛圍轉趨樂觀，台股第一季財報將陸續公布，多數企業繳出亮眼成績，再次顯現基本面強勁力道，加上經濟面回溫，AI題材熱度續燒，中長期台股表現不看淡，有利台股基金加碼布局。

日盛投信台股投資研究團隊表示，台灣第一季經濟成長率達6.51％，遠優於2月主計處預估的5.92％，4月PMI為49.4，創去年2月來最高，新訂單和生產回歸擴張，經濟面可望提供股市有效支撐力。預計通膨在今年全年都將維持較預期偏高水準，可支配所得無法大幅成長的前提下，僅AI伺服器採購較佳，消費型電子將須待明年較有機會，基本面預期底部已過且今年持續緩步回溫，明年進入復甦循環的論調，產業焦點仍以基本面最有信心的AI及半導體供應鏈為觀察核心。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民指出，基本面來看，AI族群仍最具題材性且有實質強勁訂單需求，且台灣出口回升、通膨可控，預測機構一致預測今年經濟成長率重返3％以上，企業獲利年增率重返成長，支持台股走勢企業獲利重回成長，基本面依舊正向看待。

群益葛萊美基金經理人李蕙君認為，聯準會年內降息預期仍高，台股近期主要驅動力為半導體及AI，長線基本面疑慮有限。市場主要為過熱／評價過高的修正，拉回整理後建議可分批逢低加碼。產業方面，預期AI布建從雲端到終端將帶動換機潮，典範轉移至大數據趨勢，有利記憶體、算力、聯網升級的需求，相關類股表現可持續關注。