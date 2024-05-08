美企首季財報靚 科技基金俏

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S&P 500企業首季財報優於預期比率

美國標普500指數企業陸續公布第一季財報，結果顯示獲利持續回升，且雲端業者正積極導入AI發展。法人表示，儘管聯準會降息可能延後至9月、甚至第四季，但市場依舊看多美股後市，尤其受惠油價上漲與AI議題發酵的助攻，最看好美國能源與科技股。

高盛統計至5月3日，標普500指數中已有401家公司發布第一季財報，財報優於預期的比例達75％，明顯優於預期的比例達59％，其中，必需性消費、健康醫療、及資訊科技等三大產業優於預期比例皆高達85％。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平分析，美股盤勢仍受兩大因素影響，包括企業獲利增長情況及聯準會降息時程，市場預估美股企業今明年獲利分別有9％、13％的年增率，顯示都處於上升週期，觀察今年各季度獲利預測，第一季年增率處低點，之後逐季上升。

美股財報預期亮眼，若聯準會稍有降息動作，或更明確的鴿派論調，對股市將進一步加分。且今年包括數據中心AI加速器潛在市場規模可能比預估更大，深化生成式AI的重要性，AI硬體獲利增長可望優於預期，持續看好科技業由AI領銜百花齊放格局，建議定期定額布局美國科技基金。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，市場預期聯準會今年第一次降息時點恐落在下半年，導致美股近期震盪加大。但基本面來看，美股財報看到半導體、消費與工業股持續繳出優於預期，去庫存來到尾聲，預估標普500未來兩年獲利保持正成長，配合今年為總統大選年，美股中長線仍看漲，建議逢低分批布局或定期定額投資美股基金。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，美國降息時間點延後，但今年還是會啟動，美國經濟依然穩健，企業持續公布業績，截至5月3日止，標普500成份股有高達80％企業發布財報。

其中近8成獲利超預期，目前財報仍顯示科技類股表現優異，企業依舊將大量資金投資於AI的發展上，利率環境及美國總經與企業發展狀況，皆有利美國科技股多頭續航。