正向訊號浮現 陸股震盪走高可期

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陸股今年來走勢明顯脫離前二年的頹勢，法人認為，陸股走勢將震盪走以小碎步向前邁進，未來會愈來愈好，但地緣政治加大則是陸股估值最大風險。

PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇表示，陸股近期似乎已出現脫離底部的震盪走勢，從籌碼來看也出現正向訊號，包括北向資金2月、3月份皆為淨流入，根據過往經驗，在非理性下跌後，市場情緒止穩，資金入市意願提高，也推升陸港股兩市成交額今年一度回升至人民幣1兆元以上水準。

從3月大陸製造業PMI數據分析，目前回升至50.8，優於預測中值50.1，非製造業PMI亦回升至53.0，反映出需求改善有助PMI重返擴張區間，整體而言，生產相關有所改善，春節後開工有利於庫存回補，但須留意出廠價格並未看到同步回升，顯示通縮陰影仍在。

且下游需求強度仍舊偏弱，後續持續性亦仍待觀察，目前陸股短期的延續性取決於流動性修復，至於中期延續性取決於宏觀修復，短期指數則先以橫盤震盪為主。

富蘭克林華美投信指出，A股資金面在年初雪球相關產品爆倉後已經相對乾淨，加上政府引導資金往高配息、高殖利率的低波動行業龍頭先行，此波反彈相較於去年短炒北交所等題材類型驅動的反彈性質上不同。

但反彈過程不會一波到底，會隨著外部環境、技術指標等因素有所反覆，基本盤穩住，大跌機率不高。

瑞銀上調陸股市場評級至超配，瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai強調，目前對大陸企業盈利更加樂觀，其原因在於消費回升的早期信號顯現，從年初至今強勁的節假日消費資料、上市消費企業的表現以及大陸整體消費的情況中可以看出來。

消費者信心的任何反彈，意味著家庭儲蓄可能流向消費和市場，但陸股估值面臨的最大不確定因素，即地緣政治風險加劇。