首季ETF淨流入 台股債券最有貢獻

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首季各類型基金淨申購年成長比較

根據資料顯示，今年首季國人流入投信各類型基金6,281億元，光ETF就吸金6,601億元，且幾乎都是台股ETF及債券ETF貢獻，主動型基金則是淨流出320億元，包括台股基金、海外股票基金均呈現淨流出。

依據CMoney資料顯示，債券ETF、海外股票ETF及台股ETF在2013年分別淨流入7,737億元、430億元以及3,105億元，今年首季再延續去年趨勢，各淨流入3,425億元、374億元及2,802億元，也就是從去年年初到今年3月底，各類型ETF淨吸金已逾1兆7,800億元；反觀主動型基金，非但吸不了金，也吸不了睛，資金正一點一滴流失中，從去年年初至3月底的15個月時間中淨流失253億元。

以投資台股的共同基金為例，表面上台股主動型基金今年首季規模持續成長逾4％、增加217億元，不過，規模成長來自於主動基金績效提升，事實上，台股基金首季淨流出373億元、若再加去年流失金額，近15個月台股主動式基金已淨流失643億元；同期間台股ETF首季、近15個月卻大吸金2,802億元、5,907億元，顯示台灣投資人追買ETF熱潮，並非看基金績效。

投信法人表示，主動式基金績效操作愈好、被贖回愈多，反倒是績效不出色、投資人被套牢的標的，較不會被贖回，呈現劣幣逐良幣的情況。

投信法人指出，ETF被稱為「無腦投」、持股透明，正因持股透明，也易被熟悉ETF的人捷足先登或上下其手，台股ETF很難賺到超額報酬，尤其目前台股指數位置在相對高檔之際，上檔空間相對有限，未來若有一天台股出現大幅修正，即使買高股息ETF，也非投資護身符，恐會讓投資人大虧損，在高檔搶進，甚至All-in，尤其擴張信用追買台股ETF，不禁為其捏一把冷汗。