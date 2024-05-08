特斯拉股價回神 催動電動車ETF

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全球電動車季銷量

特斯拉近期動作頻頻，為低迷電動車市場再度注入活水，雖過去一年電動車產業表現平淡，法人預估，近來各家車廠持續發力，電動車股票中長線估值具吸引力，電動車ETF可望引來新一波助力。

目前投信發行海外電動車ETF共計三檔，包括國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）與新光標普電動車（00925），上周股價大幅反彈，平均上漲近4％，且全部股價位置處於季線之上，未來有望繼續上攻。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，根據國際能源署（IEA）電動車展望報告，今年第一季電動車銷售仍強勁，較去年同期成長25％，顯示全球持續由燃油車轉往電動車發展。最近電動車市場股價表現熱絡，主要來自特斯拉於4月23日公布財報後，雖第一季獲利表現均不如市場預期，但因宣布預計將在明年初，甚至今年底，即可提前推出平價車款，帶動特斯拉盤後股價大漲12％，顯示市場對於特斯拉平價車期望甚高，認為可在中國電動車市的低價策略中繼續席捲市場，持續搶占更大市占率。

國泰智能電動車ETF基金經理人游凱卉指出，電動車後市利多不斷，人機互動的智能技術躍升、全球環保意識抬頭、各國政府政策支撐，皆促成全球電動車市場蓬勃發展，預期全球電動車出貨量未來將維持高速增長。今年以來電動車類股在特斯拉波段落底強談下，已出現復甦態勢，加上全球、美國經濟未見放緩跡象，消費面動能也十分充沛，未來在基本面支撐下，股價持續反彈補漲機會大。

富邦未來車經理人王素珍認為，電動車產業去年受到來自關鍵金屬漲價及晶片短缺壓力，但隨著供應鏈今年回穩，來自上游的壓力逐步緩解，預估今年電動車在成本面以及價格面都回穩的情況下，滲透率將持續上升，美國、歐洲及中國大陸市場擴展，將是電動車產業的主要增長動能。目前基礎建設以及供應鏈均未見波瀾，有望降低未來終端的銷售價格，提高整體市場的占有率。