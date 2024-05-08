股價雖不便宜 科技股仍有成長空間

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近期隨著中東局勢緊張，美國短期降息無望，以及財報季到臨，市場波動隨之加大，對於下半年科技類股投資展望，法人表示，股價雖不便宜，但大部分的科技次產業不是接近谷底，就是剛從底部回升的初升段，整個科技產業來看，還有很大的增長的空間。

路博邁投信台灣研究團隊主管侯明孝指出，去年第四季開始到今年第一季，已經看到各個不同的應用，消費性電子到近期車用工業，都出現庫存調整完畢、甚至進行回補的現象。整體半導體及科技業歷經近一年半調整期後，AI伺服器的應用正推動產業重新進入上升週期，除AI伺服器外，PC、筆電與記憶體也可望在今年回到上升週期。

半導體產業已成全球戰略性物資，各國爭相加速半導體投資，且AI也成為軍備競賽之一環，過去資料庫的資本支出頂多可能成長5％～10％，但今年各家的規劃都是至少20％起跳。這個趨勢反應在整個半導體、AI供應鏈上，將會是連續好幾年雙位數的成長。

瀚亞投資全球科技股票基金研究團隊認為，全球科技股近十年表現相對大盤指數亮眼，尤其AI議題發酵，美國大型科技公司持續釋出樂觀訊號，激勵整體全球科技股維持多頭行情。近期美股企業進入超級財報周，Meta、Alphabet、微軟等三大科技巨頭第一季財報與本季財測均驚艷市場，激勵美股表現，其他科技公司也將陸續公布，預期將進一步激勵市場情緒。由於AI技術仍在初萌階段，今年有望開始走入應用端，一旦進入應用端，衍生出的商機將爆發性成長。

統一投信分析，地緣政治衝突、美債殖利率上升使股市評價下修，讓近期市場風險情緒較趨保守。

但整體股市並未出現反轉向下訊號，僅呈現類股輪動，經濟基本面改善使未來企業獲利仍有上修空間，雖然半導體產業今年產值遭到下修，但龍頭企業營運動能仍逐季成長，整體產業復甦趨勢不變。

法人建議，股價漲多之後，波動勢必加大，投資人不妨以定期定額布局全球科技股基金，應是目前最佳投資策略。