資金卡位大選行情 印度基金迷人

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印度通膨顯現僵固性，短期恐無降息機會。法人表示，印度強勁經濟成長，正利率也支持當地經濟穩定擴張，降息與否已無太大差異，尤其以內需市場為導向的產業，在經濟高成長帶動下維持高評價，搭配選舉題材，執政黨有望連任，印度股市上漲力道仍值得期待，建議投資人定期定額布局印度基金。

根據Lipper統計，今年來至4月29日，MSCI新興亞洲各地區市場的表現，台灣、印度及大陸皆為正報酬，越南、韓國、印度及泰國則維持負報酬；近一年走勢來看，MSCI印度與MSCI台灣指數分別有34.71％與32.12％的亮眼表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，執政黨莫迪政府連任趨向樂觀，若執政黨能夠連任，市場認為既有的經濟發展政策可望延續，但選舉結果尚未出爐前都有變數，所幸印度已與以往不同，預估不論是哪個黨派或政府贏得最後選戰，民眾對消費與現代生活的渴望才會是驅動經濟成長的最大力量，因此經濟快速成長態勢將不受影響。

群益印度中小基金經理人林光佑分析，印度3月消費者物價指數（CPI）年增率降至4.85％，自去年底以來維持降溫走勢，主要受惠國內燃油價格下降所導致，核心CPI也從去年3月一路下滑，已經低於該國央行4％目標通膨，令貨幣政策有更多可操作空間。

另2月工業生產年成長率也上升至5.7％，其中製造業、耐久財消費、基建與建築等行業生產均加速，無論從貨幣政策或經濟層面來看，印度經濟維持熱絡的情勢料將持續，有利於股市再創新高。

野村印度潛力基金經理人陳亭安認為，印度全國大選於各地陸續登場，從目前情勢看來，現任政府連任的可能性高，印度總理莫迪的政策得以持續，如「印度製造」、「數位印度」等，將繼續帶動印度產業以及經濟快速發展。

展望未來，政府資本支出和強勁的國內消費將支撐印度的經濟成長，且印度也有望受益於企業擺脫中國大陸的多元化策略，所帶來的全球貿易和投資機會的增加。